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Splash und Bubbles

Tagesbürgermeister

DeAPlanetaStaffel 1Folge 37vom 01.04.2026
Tagesbürgermeister

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Splash und Bubbles

Folge 37: Tagesbürgermeister

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Als Bürgermeister Sting zu einer wichtigen Stachelrochen-Wanderung aufbricht, übernimmt Dunk selbstbewusst für einen Tag die Leitung des Riffs und trägt plötzlich die Verantwortung für dessen Sicherheit. Voller Tatendrang erkennt er jedoch rasch, dass hinter der vermeintlich einfachen Aufgabe weit mehr steckt, als er zunächst geahnt hatte.

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