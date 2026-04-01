Splash und Bubbles
Folge 46: Ein Tag für Papa
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Um ihrem Papa für all seine Mühen zu danken, organisiert Ripple einen liebevoll geplanten Tag voller besonderer Aktivitäten, damit er sich entspannen und die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen kann.
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Splash und Bubbles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios