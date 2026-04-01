Splash und Bubbles
Folge 56: Scoot kommt vorbei
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die reisende Meeresschildkröte Scoot kommt bei Splash und seinen Freunden auf einen Besuch vorbei und erzählt ihnen, dass er nach einem geeigneten Ort sucht, um sesshaft zu werden. Daraufhin zeigen ihm die Kinder all die besonderen Ecken und Wunder, die Reeftown zu bieten hat.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios