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Splash und Bubbles

Scoot kommt vorbei

DeAPlanetaStaffel 1Folge 56vom 01.04.2026
Scoot kommt vorbei

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Splash und Bubbles

Folge 56: Scoot kommt vorbei

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Die reisende Meeresschildkröte Scoot kommt bei Splash und seinen Freunden auf einen Besuch vorbei und erzählt ihnen, dass er nach einem geeigneten Ort sucht, um sesshaft zu werden. Daraufhin zeigen ihm die Kinder all die besonderen Ecken und Wunder, die Reeftown zu bieten hat.

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