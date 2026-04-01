Splash und Bubbles
Folge 64: Zees Verwandtschaft
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash und Bubbles bemerken, dass Zee als einziger Hai im Riff allein ist. Doch dann erfahren sie, dass Zee einen entfernten Verwandten in Reeftown hat. Voller Vorfreude macht sich Zee auf die Suche nach ihm. Dabei entdecken die Freunde, dass Haie und Rochen tatsächlich verwandt sind und viele Gemeinsamkeiten haben: Beide besitzen Knorpel statt Knochen, können elektrische Felder wahrnehmen und atmen durch Kiemenspalten.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios