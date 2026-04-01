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Splash und Bubbles

Verstecken mit Tyke

DeAPlanetaStaffel 1Folge 66vom 01.04.2026
Verstecken mit Tyke

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Splash und Bubbles

Folge 66: Verstecken mit Tyke

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash, Bubbles, Dunk und Ripple spielen mit Tyke, dem jungen Seehund, eine große Runde Verstecken im Seetangwald. Als Tyke plötzlich spurlos verschwindet, machen sie sich große Sorgen. Doch sie merken schnell, dass Seehunde zwar neugierig und selbstständig sind, sich aber trotzdem nicht allzu weit von ihrem Zuhause entfernen. Die Freunde entdecken außerdem, dass Seehunde erstaunlich lange unter Wasser bleiben können und dort viel besser hören als an Land.

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