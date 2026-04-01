Splash und Bubbles
Folge 67: Licht aus!
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Lu hat Probleme, ihren Leuchtmechanismus zu betätigen, und kann sich in der dunklen Tiefsee weder orientieren noch Nahrung finden. Deshalb nehmen die Kinder sie mit in das helle Riff - nur um dort zu entdecken, dass ihre leuchtende Angel gar nicht erloschen war, sondern lediglich von Schlamm verdeckt wurde.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios