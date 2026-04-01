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Splash und Bubbles

Mos Sonnenbrand

DeAPlanetaStaffel 1Folge 71vom 01.04.2026
Mos Sonnenbrand

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Folge 71: Mos Sonnenbrand

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Dunks Cousin Mo ist zu Besuch im Riff. Er hat sich einen schmerzhaften Sonnenbrand zugezogen, weil er zu lange an der Wasseroberfläche gelegen hat. Um ihm zu helfen, bringen die Kinder Mo in die Arktis. Dort merkt Mo schnell, dass es viel zu kalt für ihn ist. Die Freunde lernen, dass auch Mondfische einen Sonnenbrand bekommen können, wenn sie zu viel Zeit in der Sonne verbringen.

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