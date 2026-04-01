Splash und Bubbles
Folge 74: Extreme Reinigung
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash und seine Freunde bitten Denny, einem Weißen Hai mit Zahnschmerzen zu helfen. Für die Putzergarnele ist es eine große Ehre, einem Hai die Zähne zu reinigen. Denn diese gefürchteten Meerestiere besitzen Tausende scharfer, gezackter Zähne. Wird Denny sich der Herausforderung stellen und dem Hai helfen können?
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios