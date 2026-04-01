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Splash und Bubbles

Extreme Reinigung

DeAPlanetaStaffel 1Folge 74vom 01.04.2026
Extreme Reinigung

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Splash und Bubbles

Folge 74: Extreme Reinigung

13 Min.Folge vom 01.04.2026

Splash und seine Freunde bitten Denny, einem Weißen Hai mit Zahnschmerzen zu helfen. Für die Putzergarnele ist es eine große Ehre, einem Hai die Zähne zu reinigen. Denn diese gefürchteten Meerestiere besitzen Tausende scharfer, gezackter Zähne. Wird Denny sich der Herausforderung stellen und dem Hai helfen können?

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