Splash und Bubbles
Folge 76: Antarktis-Ranger
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Splash, Bubbles, Dunk und Ripple reisen in die Antarktis. Dort treffen sie auf Dive, einen Eselspinguin, der sowohl an Land als auch im Wasser leben kann. Dive möchte unbedingt ein Reeftown Ranger werden. Unter Wasser sind Eselspinguine nämlich wahre Meister: Sie schwimmen blitzschnell, tauchen mehrere Minuten lang und können enorme Tiefen erreichen.
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Splash und Bubbles
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios