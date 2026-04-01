Von Pol zu Pol (3): Der pfeifende WalJetzt kostenlos streamen
Splash und Bubbles
Folge 79: Von Pol zu Pol (3): Der pfeifende Wal
13 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Reeftown Rangers erreichen die Arktis. Dort begegnen sie Whistler, einem Narwal. Dieses außergewöhnliche Tier beeindruckt mit faszinierenden Eigenschaften - allen voran mit dem markanten Stoßzahn auf seinem Kopf. Sie lernen, dass Narwale diesen Zahn nutzen, um Temperaturen zu messen. Außerdem können sie mit ihrem Rücken das Eis durchbrechen, um an die Oberfläche zum Atmen zu gelangen.
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Genre:Animation, Kinder, Wissenschaft
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TM & Henson. Herschend Studios