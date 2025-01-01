The Middle
Folge 1: Der Familienausflug (1)
21 Min.Ab 6
Während alle Freunde und Nachbarn in den Urlaub gefahren sind, verläuft der Sommer bei den Hecks mal wieder eher unspektakulär. Doch diesmal wollen auch sie die Ferien in vollen Zügen genießen. Jedoch ist das Budget knapp, weshalb Frankie und Mike einen Campingausflug machen wollen - ganz zum Entsetzen ihrer Kinder.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen