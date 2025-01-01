Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der Neubeginn

Staffel 3Folge 4
Der Neubeginn

Der NeubeginnJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 4: Der Neubeginn

21 Min.Ab 6

Frankie ist mit den Nerven am Ende, der Stress frisst sie auf. Als sie versehentlich Axls Fußnägel isst, läuft das Fass über und sie nimmt sich ein paar Tage Auszeit und fährt zu ihrer Mutter. Während Axl wütend ist, dass Frankie seine neue Kappe mitgenommen hat, fragt sich Sue, ob sie überhaupt wieder zu ihnen zurückkommen wird ...

