Der dritte ValentinstagJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 15: Der dritte Valentinstag
20 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Mike und Frankie beschließen, den Valentinstag diesmal mit Freunden zu feiern. Als Mike als einziger Mann seiner Frau keine Rose kaufen möchte, ist Frankie traurig. Währenddessen schreibt Brick einen Aufsatz über die Liebe seiner Eltern - zu Axls Gunsten ...
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Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen