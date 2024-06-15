The Middle
Folge 14: Das neue Auto
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Frankie hofft, beim diesjährigen Superbowl die begehrte Stelle als offizielle Helferin zu ergattern. Außerdem soll sie auf das nagelneue Auto der Donahues aufpassen, wobei jedes einzelne Familienmitglied das Fahrzeug auf seine Weise nutzt.
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen