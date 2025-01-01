The Middle
Folge 17: Der Rollentausch
21 Min.Ab 6
Die Kinder haben vom ständigen Gemecker ihrer Eltern die Nase voll und berufen daher eine Familienkonferenz ein. Sie schlagen vor, all ihre Aufgaben selbstständig zu erfüllen. Frankie und Mike stimmen zu - was bereits nach kurzer Zeit Folgen hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen