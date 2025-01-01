Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Rollentausch

WarnerStaffel 3Folge 17
Der Rollentausch

Der RollentauschJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 17: Der Rollentausch

21 Min.Ab 6

Die Kinder haben vom ständigen Gemecker ihrer Eltern die Nase voll und berufen daher eine Familienkonferenz ein. Sie schlagen vor, all ihre Aufgaben selbstständig zu erfüllen. Frankie und Mike stimmen zu - was bereits nach kurzer Zeit Folgen hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen