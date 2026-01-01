Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Das Weihnachtsgeschenk

WarnerStaffel 3Folge 11
Das Weihnachtsgeschenk

Folge 11: Das Weihnachtsgeschenk

21 Min.Ab 6

Frankie hat zu tief ins Glas geschaut - und verspürt den Drang, unbedingt eine Party für alle Nachbarn zu schmeißen. Doch dafür möchte sie eine neue Geschirrspülmaschine haben. Was sie nicht weiß: Mike will ihr eine zu Weihnachten schenken und hat große Probleme, seinen Plan geheim zu halten.

