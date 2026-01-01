The Middle
Folge 11: Das Weihnachtsgeschenk
21 Min.Ab 6
Frankie hat zu tief ins Glas geschaut - und verspürt den Drang, unbedingt eine Party für alle Nachbarn zu schmeißen. Doch dafür möchte sie eine neue Geschirrspülmaschine haben. Was sie nicht weiß: Mike will ihr eine zu Weihnachten schenken und hat große Probleme, seinen Plan geheim zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen