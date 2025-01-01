The Middle
Folge 10: Das Kuscheltier
21 Min.Ab 6
Thanksgiving steht vor der Tür und Sue ist die einzige, die sich auf das gemeinsame Wochenende mit den Großeltern und der Familie von Frankies Schwester Janet freut: Endlich kann sie beim Klatsch und Tratsch der Frauen dabei sein. Der Rest der Familie gerät schon bald in Streit ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen