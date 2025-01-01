Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Staffel 3Folge 10
21 Min.Ab 6

Thanksgiving steht vor der Tür und Sue ist die einzige, die sich auf das gemeinsame Wochenende mit den Großeltern und der Familie von Frankies Schwester Janet freut: Endlich kann sie beim Klatsch und Tratsch der Frauen dabei sein. Der Rest der Familie gerät schon bald in Streit ...

