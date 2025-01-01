The Middle
Folge 18: Das Schaltjahr
21 Min.Ab 6
Sues vierjährlicher Schaltjahr-Geburtstag steht bevor, und sie hofft auf eine große Überraschungsparty. Frankie entdeckt, dass Mike sich seit Jahren auf der Arbeit um eine streunende Katze kümmert, und Brick verliebt sich in eine Klassenkameradin ...
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen