Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Aufgabe

WarnerStaffel 3Folge 20
Die Aufgabe

Die AufgabeJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 20: Die Aufgabe

21 Min.Ab 6

Die Hecks sind treue Kirchengänger und entschließen sich mit einem Bekannten in dessen Kirche zu gehen, wo der Gottesdienst sehr viel lebhafter ausfallen soll. Als der Pfarrer "jeder möge seine Angelegenheiten erledigen" predigt, interpretiert jeder die Worte auf seine Weise ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen