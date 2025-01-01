The Middle
Folge 20: Die Aufgabe
21 Min.Ab 6
Die Hecks sind treue Kirchengänger und entschließen sich mit einem Bekannten in dessen Kirche zu gehen, wo der Gottesdienst sehr viel lebhafter ausfallen soll. Als der Pfarrer "jeder möge seine Angelegenheiten erledigen" predigt, interpretiert jeder die Worte auf seine Weise ...
