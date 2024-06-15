The Middle
Folge 12: Das Heck-Jahr
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Zum Start ins neue Jahr hat Frankie eine ganz besondere Idee: Jeder soll sich für ein anderes Familienmitglied einen guten Vorsatz überlegen. Kann das gut gehen? Sue interpretiert ihren Vorsatz auf eigene Weise und gründet deshalb ein Cheerleader-Team.
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen