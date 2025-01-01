The Middle
Folge 9: Die Aufführung
21 Min.Ab 6
Erneut hat es Sue nicht in eine Schul-AG geschafft. Doch dann scheint Frankie eine Lösung gefunden zu haben: Die beiden machen bei einer Musical-Aufführung mit, bei der jeder teilnehmen darf. Jedoch wird Sue nach kurzer Zeit wieder rausgeworfen ...
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
