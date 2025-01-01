The Middle
Folge 3: Die Heck-Ordnung
21 Min.Ab 6
Axl ist genervt, dass seine tollpatschige Schwester Sue jetzt auf seine High School geht. Er hat Angst, dass sie sein Image ruinieren könnte, weshalb er einen hinterhältigen Plan ausheckt. Unterdessen bemüht sich Frankie um mehr Autorität in der Familie.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen