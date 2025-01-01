Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Heck-Ordnung

WarnerStaffel 3Folge 3
Die Heck-Ordnung

Die Heck-OrdnungJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 3: Die Heck-Ordnung

21 Min.Ab 6

Axl ist genervt, dass seine tollpatschige Schwester Sue jetzt auf seine High School geht. Er hat Angst, dass sie sein Image ruinieren könnte, weshalb er einen hinterhältigen Plan ausheckt. Unterdessen bemüht sich Frankie um mehr Autorität in der Familie.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen