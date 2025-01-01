Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

WarnerStaffel 3Folge 5
Folge 5: Der Test

21 Min.Ab 6

Als Frankie hilft, den Wagen für die Homecoming-Parade zu schmücken, erfährt sie von ihren eifrigen Nachbarinnen, dass deren Kinder seit Monaten für die anstehenden Vortests für das College lernen. Frankie fällt aus allen Wolken, denn sie hat bisher weder von den Tests gehört, geschweige denn hat sie Axl in irgendeiner Form lernen sehen. Als sie ihren rebellischen Sohn darauf anspricht, entbrennt ein heftiger Streit ...

Warner
