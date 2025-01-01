Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Vertrauenslehrerin

WarnerStaffel 3Folge 21
Die Vertrauenslehrerin

Die VertrauenslehrerinJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 21: Die Vertrauenslehrerin

21 Min.Ab 6

Sue wendet sich an ihre Vertrauenslehrerin Mrs. Marsh, damit endlich ein Foto von ihr im Jahrbuch erscheint - doch auch der Rat der Lehrerin führt nicht zum Erfolg. Unterdessen macht Brick ein Fitnesstest schwer zu schaffen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen