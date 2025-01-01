The Middle
Folge 22: Die Damenwahl
21 Min.Ab 6
Axl heckt einen scheinbar perfekten Plan aus, um nicht mit der verrückten Ashley zum Schulball zu gehen. Dummerweise funken ihm seine Freunde dazwischen. Frankie castet einen "Aufpasser" für Tante Edie, nachdem diese beinahe das Haus in Brand gesteckt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen