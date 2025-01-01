The Middle
Folge 24: Die Hochzeitsfeier
21 Min.Ab 6
Frankie und Mike sind zunächst verwundert, als sie eine Einladung für Rustys Hochzeit erhalten. Zu ihrer Überraschung soll die Hochzeit jedoch in ihrem Haus stattfinden. Brick ist sauer auf seinen Vater, als er endlich eine Einladung zu einer Party bekommt und nicht hingehen darf.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
