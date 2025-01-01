Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 11
41 Min.Ab 12

Wie lassen sich paranormale Ereignisse erklären? Einige Alien-Forscher behaupten, dass beispielsweise Geister oder Engel eigentlich außerirdische Wesen sind, die aus anderen Dimensionen mit uns kommunizieren.

Kabel Eins Doku
