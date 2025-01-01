Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 16: Mysterium Stonehenge
41 Min.Ab 12
Die außergewöhnlichen Steinformationen von Stonehenge ziehen ihre Besucher in den Bann. Was hat es mit diesem mystischen Ort auf sich, in dessen Nähe auch Kornkreise entdeckt und UFOs gesichtet wurden?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC