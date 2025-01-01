Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Berg der Außerirdischen

A+EStaffel 12Folge 15
Folge 15: Berg der Außerirdischen

41 Min.Ab 12

Mysteriöse Lichter, Feuer auf dem Himmelszelt, unerklärliche Phänomene: auf einem Berg vor den Toren Turins spielen sich seltsame Dinge ab. Liegt es an seiner besonderen geografischen Lage oder haben gar Außerirdische ihre Technologie in dem Felsen hinterlassen?

