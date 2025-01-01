Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Hüter der Badlands
41 Min.Ab 12
Satellitenbilder zeigen es deutlich: Im Südosten von Alberta, Kanada, erscheint über dem Erdboden ein riesiges Gesicht, das dem einer indigenen Person ähnelt. Könnte dieses Phänomen mit dem Namen "Der Hüter der Badlands" Teil eines kosmischen Kommunikationssystems sein?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC