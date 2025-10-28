Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Sirius-Verbindung

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 4vom 28.10.2025
Sirius-Verbindung

Folge 4: Sirius-Verbindung

41 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Sirius B ist ein kleiner Planet, dessen Bewohner einst die Erde besucht und ihr Wissen mit den Menschen geteilt haben sollen. Haben die Außerirdischen womöglich auch die verschiedenen Sprachen auf die Erde gebracht?

