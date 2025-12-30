Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Aus dem Ozean
41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
In den dunklen Tiefen der Ozeane finden sich bemerkenswerte Lebewesen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ist es möglich, dass Oktopusse, Quallen und andere Meereskreaturen einst von Aliens auf die Erde transportiert wurden?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC