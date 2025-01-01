Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Element 115
41 Min.Ab 12
Laut des Physikers Bob Lazar wird das "Element 115" als Treibstoff für außerirdische Flugzeuge genutzt. Was hat es mit diesem außergewöhnlichen Element auf sich und ist es der Schlüssel für unsere Zukunft im Weltall?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC