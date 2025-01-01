Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 3
Folge 3: Element 115

41 Min.Ab 12

Laut des Physikers Bob Lazar wird das "Element 115" als Treibstoff für außerirdische Flugzeuge genutzt. Was hat es mit diesem außergewöhnlichen Element auf sich und ist es der Schlüssel für unsere Zukunft im Weltall?

