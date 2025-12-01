Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimnisse der Maya

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 6vom 30.12.2025
Folge 6: Geheimnisse der Maya

41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Gibt es Informationen über das Volk der Maya, die von den spanischen Eroberern absichtlich nicht dokumentiert wurden? Antike Völker sollen mithilfe außerirdischen Flugobjekten ins Tal der Maya gereist sein.

