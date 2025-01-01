Extraterrestrische FähigkeitenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 17: Extraterrestrische Fähigkeiten
41 Min.Ab 12
Hellseherische Fähigkeiten, Telekinese, telepathische Kommunikation - das menschliche Gehirn hat ein unfassbares Potential. Sind diese Fähigkeiten außerirdischen Schöpfern zu verdanken?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
