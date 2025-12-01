Wie im Himmel so auf ErdenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 13: Wie im Himmel so auf Erden
41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Die Wissenschaftler der antiken Welt hatten großes Interesse an der Abbildung und Deutung der Gestirnskonstellationen. Wurde astrologisches Wissen von Außerirdischen auf die Erde gebracht und gibt es gar einen astrologischen Code, dessen Entschlüsselung so viele mysteriöse Phänomene auf unserer Welt erklären würde?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC