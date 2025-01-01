Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Reptiloiden
41 Min.Ab 12
In vielen religiösen Traditionen der Erde spielen Schlangengötter eine besondere Rolle. Selbst in der Bibel werden reptiloide Wesen erwähnt. Weisen diese Geschichten auf eine Reptilien-ähnliche Außerirdischengattung hin?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC