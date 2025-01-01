Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Mythos Skinwalker-Ranch

Staffel 12Folge 20
Mythos Skinwalker-Ranch

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 20: Mythos Skinwalker-Ranch

41 Min.Ab 12

In einem verlassenen Tal in Utah steht eine Ranch, die unheimliche Berühmtheit erlangt hat. Groteske Kreaturen, paranormale Erscheinungen und mysteriöse Lichter am Himmel sollen dort gesichtet worden sein. Gibt es eine Verbindung zu einer außerirdischen Spezies, bekannt als die "Skinwalker"?

