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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Körperkunst

A+EStaffel 12Folge 19vom 02.06.2024
Körperkunst

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Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 19: Körperkunst

41 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12

Tattoos, Piercings und Körperkunst erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Doch handelt es sich hierbei nicht um mehr als eine bloße ästhetische Ausdrucksform? Die Folge betrachtet diese "menschlichen Hieroglyphen" genau und stellt eine Verbindung zu außerirdischen Einflüssen her.

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