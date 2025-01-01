Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 21: Sturm auf Area 51
41 Min.Ab 12
Ein Aufruf zur Stürmung der streng geheimen Militärbasis "Area 51" im Jahr 2019 erreichte Millionen Anhänger und wurde von den Sicherheitskräften gewaltsam verhindert. Wie lange wird es dauern, bis sich die Tore öffnen und die Wahrheit über außerirdische Aktivitäten auf der Erde ans Licht kommt?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC