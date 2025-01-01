Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die große Enthüllung

A+EStaffel 12Folge 24
Die große Enthüllung

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 24: Die große Enthüllung

41 Min.Ab 12

Die heutige Folge beschäftigt sich mit Plänen der Regierungen weltweit, die Menschen auf eine der größten Enthüllungen aller Zeiten vorzubereiten: die Präsenz außerirdischen Lebens auf der Erde.

A+E
