Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 25: Roswell-Artefakte
41 Min.Ab 12
Noch heute wird in Roswell nach Artefakten und Bruchstücken gesucht, die belegen sollen, dass im Jahr 1947 dort tatsächlich ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt ist.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
