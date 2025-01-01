Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 26: Steinerne Riesen
41 Min.Ab 12
Von Ägypten bis zu den Osterinseln findet man überall auf der Erde von Menschenhand erbaute steinerne Riesen. Ist es möglich, dass diese Monumente für Besucher aus anderen Welten erschaffen wurden?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC