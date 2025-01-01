Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Es war einmal ...

A+EStaffel 12Folge 27
Es war einmal ...

Es war einmal ...Jetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 27: Es war einmal ...

41 Min.Ab 12

Vor abertausenden von Jahren soll es sie bereits gegeben haben: hochentwickelte Zivilisationen, die Technik und Wissenschaft für sich zu nutzen wussten. Haben sie Beweise dafür hinterlassen, dass sie damals an der Seite von außerirdischen Wesen existierten?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen