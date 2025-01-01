Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 32: Die verbotene Bibel
41 Min.Ab 12
Das verbotene Buch Enoch erzählt von gefallenen Engeln, gigantischen Mischwesen und Menschen, die ins Himmelreich transportiert werden. Dokumentiert dieses Schriftstück womöglich den außerirdischen Ursprung der Menschheit?
