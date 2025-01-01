Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Das verlorene Königreich

A+EStaffel 12Folge 35
Das verlorene Königreich

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 35: Das verlorene Königreich

41 Min.Ab 12

Inmitten des Himalaya-Gebirges befindet sich laut tibetischer Überlieferung das Königreich der Götter - Shambhala. Viele Forscher machten sich auf die Suche nach der verlorenen Stadt, die in Verbindung mit außerirdischen Aktivitäten stehen soll.

