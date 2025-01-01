Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Der Schlüssel zur Unsterblichkeit

A+EStaffel 12Folge 36
Der Schlüssel zur Unsterblichkeit

Folge 36: Der Schlüssel zur Unsterblichkeit

41 Min.Ab 12

In den 1950er Jahren baut der Ingenieur und Erfinder George van Tassel mitten in der kalifornischen Wüste eine Zellerneuerungsmaschine, die die menschliche Lebenszeit verlängern soll. Er behauptet, den Bauplan seiner Erfindung von einem außerirdischen Besucher erhalten zu haben. Was steckt hinter der Geschichte?

