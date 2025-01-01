Der Schlüssel zur UnsterblichkeitJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 36: Der Schlüssel zur Unsterblichkeit
41 Min.Ab 12
In den 1950er Jahren baut der Ingenieur und Erfinder George van Tassel mitten in der kalifornischen Wüste eine Zellerneuerungsmaschine, die die menschliche Lebenszeit verlängern soll. Er behauptet, den Bauplan seiner Erfindung von einem außerirdischen Besucher erhalten zu haben. Was steckt hinter der Geschichte?
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
© A&E Television Networks, LLC