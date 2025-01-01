Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 37: Die göttliche Zahl
41 Min.Ab 12
In vielen Kulturen gilt die zwölf als göttliche Zahl gesehen. Ob auf dem Gebiet der Architektur oder in den modernen Naturwissenschaften - diese Zahl hat eine entscheidende Bedeutung. Könnte sie Bestandteil eines Alien-Codes sein, den die Menschen knacken müssen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC