Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die göttliche Zahl

A+EStaffel 12Folge 37
Folge 37: Die göttliche Zahl

41 Min.Ab 12

In vielen Kulturen gilt die zwölf als göttliche Zahl gesehen. Ob auf dem Gebiet der Architektur oder in den modernen Naturwissenschaften - diese Zahl hat eine entscheidende Bedeutung. Könnte sie Bestandteil eines Alien-Codes sein, den die Menschen knacken müssen?

