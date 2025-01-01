Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 39: Giganten des Meeres
41 Min.Ab 12
Legenden über riesige Kreaturen sind im Mittelmeerraum sehr verbreitet. Menschenähnliche Skelette, die aus dem Wasser herausragen und megalithische Strukturen sollen zeigen, dass das Mediterraneum einst von Riesen bewohnt war.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC