Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 40: Unglaubliche Artefakte
41 Min.Ab 12
Unsere Vorfahren erschufen atemberaubende Artefakte, für die selbst Wissenschaftler der heutigen Zeit keine Erklärung finden. Diese antiken Gegenstände wurden von fortschrittlichen Kulturen kreiert, die über ein enormes Wissen verfügten. Brachten Außerirdische dieses Wissen auf die Erde?
